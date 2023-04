Jong Genk speelt thuiswedstrijden volgend seizoen op veld van ASV Geel

Jong Genk speelt zijn thuiswedstrijden volgend seizoen in het Leunenstadion van ASV Geel. Dat zijn beide clubs overeengekomen in een overeenkomst voor één seizoen. “Beide partijen worden hier beter van”, klinkt het.

Jong Genk speelt zijn thuiswedstrijden in de Challenger Pro League dit seizoen in de Cegeka Arena, waar ook de A-ploeg zijn duels afwerkt. Door die dubbele belasting kreeg de grasmat het zwaar te verduren, waardoor de club op zoek ging naar een oplossing voor volgend seizoen. Die werd gevonden in Geel, net over de provinciegrens met Antwerpen.

“Dit is een logische stap”, vertelt Roland Breugelmans, directeur opleidingen bij KRC Genk. “Om het eerste veld te sparen heeft Jong Genk nood aan een vaste thuisbasis buitenshuis die voldoet aan de vereisten van professioneel voetbal. Die vonden we in Geel, waar ze ervaring hebben met het organiseren van wedstrijden in tweede nationale. We zijn ASV Geel bijzonder dankbaar voor hun enthousiasme en engagement en kijken ernaar uit om volgend seizoen samen een mooi verhaal te schrijven.”

De samenwerking biedt volgens blauw-wit ook andere troeven. “In Limburg hebben we al een groot marktaandeel aan supporters”, weet Algemeen Directeur Erik Gerits. “Door met onze tweede ploeg de provinciegrens met Antwerpen over te steken, kunnen we ook buiten onze eigen provincie toekomstige fans warm maken voor KRC Genk.”

Uitstraling

Ook bij ASV Geel is men tevreden met de samenwerking. “Natuurlijk waren we gecharmeerd toen deze vraag binnen kwam”, aldus Wouter Luyckx van ASV Geel. “Het feit dat KRC Genk bij ons terechtgekomen is, is in zeer grote mate te danken aan onze vrijwilligers, die dag in dag uit klaar staan voor het onderhoud van ons stadion. Een stadion dat, na upgrade van de terreinverlichting, volledig voldoet aan de normen van de Challenger Pro League met een grasmat die naar een nog hoger niveau zal getild worden door de groundsmen van de eersteklasser. En zoals dat gaat wanneer twee huishoudens onder eenzelfde dak wonen, zullen twee kalenders op mekaar moeten worden afgestemd. We twijfelen er geen seconde aan dat dit gaat lukken, want beide clubs zaten onmiddellijk op dezelfde golflengte. Hoe kan dat ook anders met het blauw-witte bloed dat door hun aderen stroomt. Qua uitstraling voor onze club is dit iets wat absoluut kan tellen.”