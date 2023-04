David Goffin en Elise Mertens verdedigen Belgische kleuren in Hopman Cup

David Goffin en Elise Mertens zullen half juli voor België in het Franse Nice aantreden in de vernieuwde Hopman Cup, een toernooi voor gemengde landenteams. Dat bevestigt de organisatie dinsdag.

De Hopman Cup staat dit jaar voor het eerst sinds 2019 opnieuw op de kalender. Alle vorige edities, sinds de start in 1989, vonden plaats in het Australische Perth. Het toernooi gold jarenlang als de opening van het tennisseizoen en het ‘opwarmertje’ voor de Australian Open. België was eenmaal verliezend finalist. In 2011 verloren Justine Henin en Ruben Bemelmans van het Amerikaanse duo Bethanie Mattek-Sands en John Isner.

Eind vorig jaar raakte bekend dat de Hopman Cup in de zomer van 2023 zou terugkeren op de kalender, met Nice als nieuwe locatie. Het format blijft hetzelfde: een enkelspel bij de mannen, een enkelspel bij de vrouwen en een gemengd dubbelspel. Er nemen tussen 19 en 23 juli zes landen deel op het gravel in Nice met naast België ook Frankrijk (Richard Gasquet en Alizé Cornet), Spanje (Carlos Alcaraz en Paula Badosa), Zwitserland (Leandro Riedo en Belinda Bencic), Denemarken (Holger Rune en Clara Tauson) en Kroatië (Borna Coric en Donna Vekic). De nummers 1 uit elke groep spelen de finale.