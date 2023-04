Organisatie van Parijs-Roubaix stelt indrukwekkende (maar opdrogende) kasseistroken voor, met geiten in Het Bos als grote sterren

Na de Ronde van Vlaanderen is het zondag de beurt aan dat andere tot de verbeelding sprekende Monument: Parijs-Roubaix. Het is deze week dan ook hoog tijd om de vele kasseistroken in gereedheid te brengen. Voor het Bos van Wallers kregen Les Amis de Paris-Roubaix, de organisatie die zich daar traditioneel over ontfermt, hulp uit onverwachte hoek: een kudde geiten kwam de befaamde strook kaalvreten.

Veertig geiten uit een klein dorpje in de buurt knabbelden sinds februari het hoge gras tussen de kasseien weg, om de beruchte strook in het Bos van Wallers (Trouée d’Arenberg) in een zo goed mogelijke staat af te leveren voor de grote dag. Het bos is een beschermd gebied, waardoor de gebruikelijke methoden om gras weg te halen er verboden zijn. Bovendien is de strook een heel jaar afgesloten voor alle verkeer en zijn zware voertuigen niet toegestaan, om verdere verzakking van de stenen te voorkomen. Het gras wegbranden of mechanische borstels gebruiken is dan weer geen optie omdat dan de gleuven tussen de stenen ofwel niet diep genoeg, of juist té diep worden. En dus werd gekozen voor deze ecologisch verantwoorde manier.

Met het zware ongeval van Johan Museeuw in het achterhoofd (de Leeuw van Vlaanderen kreeg na zijn zware val in het bos gangreen doordat paardenmest in zijn wonde was geraakt, red.), neemt de organisatie geen risico’s: iedere dag werd de stront van de geiten opgeruimd. Tien dagen voor de koers zit het werk er voor de geiten op, maar voor de officiële presentatie werden ze dus nog eens letterlijk van stal gehaald.

“De echte sterren van de dag”, klinkt het bij Les Amis de Paris-Roubaix op Twitter.

Ook Les Amis de Paris-Roubaix zelf werden in de kijker gezet: het is dankzij de inzet van die vrijwilligers dat de (beschermde) kasseistroken worden onderhouden én dat de eigenheid ervan wordt gevrijwaard.

Bij elke kennismaking met de beruchte kasseistenen, blijft het echter vooral verbazingwekkend hoe slecht die erbij liggen. Het lijkt haast ondenkbaar dat hier zondag wielrenners op dunne bandjes van zo’n 30 millimeter over kunnen/willen dokkeren.

Tot slot lijkt het er ook op dat we zondag een droge editie zullen krijgen, de koude wind zorgt er momenteel al voor dat de stroken opdrogen. Enkel in de schaduw zou er wel nog een gevaarlijk gladde plas kunnen liggen...

