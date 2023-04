Koning Charles heeft eigen postzegel, maar wil eerst de oude opgebruiken

De nieuwe postzegels zullen niet verkocht worden in postkantoren en bij andere verdeelpunten tot de voorraad postzegels met daarop een afbeelding van de Queen opgebruikt is. Koning Charles zelf vroeg om eerst de bestaande voorraad te gebruiken in plaats van te vernietigen. “Hij was heel duidelijk”, aldus David Gold. “Hij wil niet dat er iets wordt versnipperd. De voorraad mag niet worden vernietigd. Het maakt niet uit hoe lang het duurt, er is geen haast bij...” De beslissing ligt volledig in lijn met zijn principes rond afval en milieu.

Op de postzegel staan het hoofd en de nek van de koning, naar links gericht, zoals de traditie het wil. Sinds de eerste postzegel werd uitgegeven, de Penny Black met de beeltenis van koningin Victoria in 1840, is dat de pose die gebruikt wordt. Koning Charles wou vooral de continuïteit waarborgen en niet te veel afwijken van wat eerder werd gedaan. “Ik denk dat mensen het zo lang gewoon geweest zijn om een afbeelding van de Queen te zien, dat ze niet iets te anders willen”, aldus Gold.