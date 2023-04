Flamboyante zakenman uit Luxemburg laat weer van zich horen: ex-baas van broers Schleck spant rechtszaak aan tegen UEFA om topclub te creëren

Flavio Becca (60) strikes again. De niet onbesproken Luxemburgse zakenman was de man achter de succesvolle wielerploeg Leopard Trek met de broertjes Schleck, heeft 1B-club Virton in handen en probeert nu furore te maken met de Luxemburgse voetbalploeg Swift Hesperange. Daarvoor spant hij een rechtszaak aan tegen de regelgeving van de UEFA.