INHAALSPEELDAG. Derby’s in Lummen en Hasselt en kampioenenbal op woensdag?

Dertien (inhaal)wedstrijden staan er woensdag op het programma in de Limburgse voetbalreeksen, maar dé vraag is: pakt SSD Opoeteren straks al de titel in 4D? Daarnaast is het ook uitkijken naar de derby’s in Lummen en Hasselt en enkele belangrijke kelderduels in derde provinciale. Lees hier alle ploegnieuws van de inhaalspeeldag in de Limburgse voetbalreeksen van woensdag. (matr/fava/krth/edst/dg/bs/bsa)