Bruine beer valt enduro rijders aan in bos: één kan net ontsnappen

In een bos in Bulgarije konden enkele enduro rijders maar net ontsnappen aan een bruine beer die hen aanviel. Op beelden is te zien hoe de drie rijders stilstaan en één van hen plots een aanstormende bruine beer opmerkt. Daarop neemt de persoon snel de benen. Uiteindelijk schrok de beer van het geluid van de ronkende motor en vluchtte die weg.