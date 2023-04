Celstraf voor man die bijkluste als drugskoerier “om trouwfeest te kunnen betalen”

Een 24-jarige Fransman is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, waarvan een deel met uitstel. Hij kluste bij als drugskoerier, zodat hij zijn huwelijk kon betalen. “De huwelijksreis zal voor binnen een paar jaar zijn.”

Toen agenten van de politiezone op 28 maart vorig jaar naast de wagen van Sofiane M. kwamen aan de lichten in Roeselare, begon hij zich nerveus te gedragen. Hij zei dat hij op zoek was naar een van de vele garages in Roeselare. Geen concrete info, dus werd de wagen onderzocht. Resultaat: heroïne en cocaïne gevonden achter de middenconsole.

Zelf beweerde hij dat hij schulden had bij een “volledig geschifte” persoon. Dat bleek echter niet te kloppen. “Het ging puur over financieel geldgewin”, aldus het Openbaar Ministerie. “Hij wou trouwen en op huwelijksreis gaan en zag dat allemaal groots.”

“Snel geld verdienen”

De man gaf de feiten uiteindelijk toe. Hij zou normaal de kebabzaken van zijn vader voortzetten, maar dat bleek niet genoeg geld op te leveren. “Hij spaarde voor zijn trouw en had al 9.000 euro verzameld, maar het ging niet snel genoeg. Hij wou eenmalig drie maanden snel geld verdienen. Nu zal zijn huwelijksreis voor binnen een paar jaar zijn”, aldus zijn advocaat.

De man werd veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, waarvan een deel met uitstel. Daarbovenop kreeg hij een boete van 8.000 euro, de helft daarvan effectief. Twee gsm’s en een bedrag van 3.000 euro worden verbeurdverklaard. De wagen die hij gebruikte als koerier krijgt hij wel terug, die was van zijn vader.