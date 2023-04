Groen licht in Halen en Lummen voor intentieverklaring tot samenwerking

In mei ’21 beslisten de steden Halen en Herk-de-Stad en de gemeente Lummen om samen een bestuurskrachtanalyse te laten uitvoeren. In de studie werd onderzocht waar de sterke punten en de aandachtspunten van de verschillende lokale besturen zich situeren.

De studie leert dat de drie gemeenten op verscheidene gebieden complementair zijn. Door samen te werken en synergieën te creëren kunnen de drie de bestuurskracht nog versterken.

Het is nu aan de gemeenteraden om over de samenwerking te beslissen. “De resultaten van de bestuurskrachtanalyse zijn verheugend”, zei burgemeester Erik Van Roelen (cd&v) in de gemeenteraad van Halen. “De analyse maakt duidelijk dat we door samen te werken onze dienstverlening nog kunnen versterken. We hoeve niets uit te bouwen wat in Herk-de-Stad en Lummen al bestaat.” De gemeenteraad van Halen keurde de intentieverklaring unaniem goed.

Tegen fusie

In Lummen was er minder eensgezindheid. Volgens burgemeester Luc Wouters (cd&v) wordt de gemeente Lummen goed bestuurd. “We zijn vandaag voldoende bestuurskrachtig en kiezen niet voor een fusie. We willen onze sterke dienstverlening in de toekomst behouden, maar wel intensief samenwerken met Herk-de-Stad en Halen. Daarvoor is een vaste structuur nodig, wat in werkgroepen zal worden besproken” Jeffrey Mardulier (Vooruit) reageerde vanuit zijn fractie dat ze ook geen voorstander zijn van een fusie. “Maar in de nabije toekomst is schaalvergroting waarschijnlijk niet tegen te houden. Misschien moeten we als Limburgse politici ‘out of the box’ durven denken en kiezen voor een grotere samenwerking, bijvoorbeeld ‘stad Limburg’. Dan kunnen we de bevoegdheden die lokaal dicht bij de burger staan onderbrengen in districten zoals in Antwerpen. Maar ik besef dat dit een utopie is”, aldus Mardulier. Stefan Coenen (Onafhankelijk) stemde tegen de samenwerking. Hij ziet een fusie of samenwerking met Hasselt-Kortessem eerder zitten. Hanne Janssen (Groen) onthield zich.

In Herk-de-Stad moet de intentieverklaring nog voor goedkeuring op de gemeenteraad komen.