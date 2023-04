Wie is normaal? En wie niet? Ann Ceurvels weet er inmiddels alles over. De actrice uit tv-series als Windkracht 10 en Flikken werkt al geruime tijd als hulpverlener, vooral dan met kinderen. Zopas schreef ze met Niet normaal? een boek over haar ervaringen. “Toen bleek dat mijn zoon autistisch was, werd ik in een wereld gesmeten waar ik weinig van afwist.”