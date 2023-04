Oudsbergen legt 13 regenboogzebrapaden aan in schoolbuurten

Ook in de schoolomgeving in Ellikom komen er regenboogzebrapaden. — © roger dreesen

Oudsbergen

De gemeente trekt 43.000 euro uit om regenboogzebrapaden aan te brengen in alle schoolomgevingen van Oudsbergen. Hiermee vestigen ze extra aandacht op diversiteit en de verkeersveiligheid. In totaal worden er dertien regenboogzebrapaden aangelegd. Bij de start van het nieuwe schooljaar zullen de regenboogzebrapaden in het straatbeeld te zien zijn.