Meer dan de helft van de Belgische werknemers ervaart fysieke pijn. Ze kampen vooral met spierpijn in de schouders, rug of bovenste ledematen en rugpijn. Ook de psychosociale risico’s op het werk zijn de voorbije jaren toegenomen. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuw rapport over de arbeidsomstandigheden in 2021 in ons land, die voorgesteld worden door de FOD Werkgelegenheid.

Onderzoekers van KU Leuven, ULiège, ULB en VUB analyseerden de gegevens die voor ons land verzameld werden door de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound). De enquête van 2021 werd uitgevoerd in de context van de COVID-19-pandemie tussen maart en november 2021. Bijna 4.000 mensen werden telefonisch geïnterviewd.

In het algemeen blijkt dat de onderzochte risico’s op het werk toegenomen zijn ten opzichte van 2015, maar dat de kwaliteit van de tewerkstelling er tegelijkertijd op vooruit is gegaan. Zo zijn er meer vaste contracten en carrièremogelijkheden. De onderzoekers stellen ook een verbetering van de participatie en een duidelijke toename van de vertegenwoordiging van werknemers vast. De gezondheid van de werknemers neemt dan weer af.

Bijna kwart (24 procent) van de werknemers gaf aan dat zijn of haar job vaak of altijd gepaard gaat pijnlijke of vermoeiende houdingen. 18 procent moet vaak of altijd zware lasten dragen of verplaatsen. Bijna één op de tien (9 procent) moet vaak of altijd mensen optillen of verplaatsen. Meer dan de helft van de Belgische respondenten gaf dan ook aan last te hebben van spierpijn in de schouders, rug of bovenste ledematen (56 procent) en van rugpijn (51 procent). Bijna de helft kampte met hoofdpijn of vermoeide ogen (48 procent). Nog eens een derde (34 procent) ervaarde pijn in de onderste ledematen.

7 procent zegt zich in de twee weken voor de bevraging soms of helemaal niet goed gevoeld te hebben. Het aantal werknemers dat aangaf dat hij of zij in het jaar voor de bevraging het slachtoffer werd van intimidatie, pesten of geweld, verdriedubbelde tot 9 procent ten opzichte van 2015. 11 procent kreeg in de maand voor de bevraging te maken met verbaal geweld of bedreigingen, 2 procent met ongewenste seksuele aandacht. Jobonzekerheid speelt een belangrijke rol in psychosociale risico’s op het werk, maar die blijkt wel gezakt van 15 procent in 2015 naar 11 procent in 2021.