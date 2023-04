Daar is de zon, daar zijn de eerste verbrande gezichten: “Net na de winter kan de zon grote schade aan je huid aanrichten”

In de lente is je huid nog onbeschermd, je bleke opperhuid heeft nog geen bescherming door pigmentatie of verdikking opgebouwd. “Net dan kan de zon grote schade aanrichten”, zegt dermatoloog Thomas Maselis. “De reden waarom er steeds meer huidkankers zijn, is omdat we een hele herfst en winter binnen zitten, en alleen buitenkomen met sjaals en mutsen en handschoenen. En zodra de zon schijnt of we op vakantie gaan, zitten we plots in zwembroek of bikini in de felle zon, dikwijls veel te lang, met die onbeschermde huid.”

“Vanaf UV-index drie moet je je beschermen tegen de zon”, zegt Maselis. Komende maandag wordt een UV-factor 4 verwacht. Beschermen, dat betekent insmeren met factor 50 , maar dat is niet de enige manier. “Zorg dat je je lichaam bedekt met kleding, vooral voor kalende mannen ook met een hoed, op het warmst van de dag de schaduw opzoekt en een zonnebril opzet.”

Elk jaar komen er in ons land 45.000 huidkankers bij, een stijging van 400 procent in vijftien jaar. Maselis voegt eraan toe dat 40 procent van alle kwaadaardige tumoren bij de mens ontstaan in de huid.

Dit is een update van een artikel dat voor het eerst verscheen in april 2019.