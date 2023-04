De hoogste maandscore in onze verkiezing van Voetballer van het Jaar in 3A staat op naam van Seppe Leysen. De 23-jarige draaischijf van bijna-kampioen Kortessem VV scoorde in maart liefst elf keer (!) en kreeg van de coaches van de tegenpartij een gemiddelde score van acht op tien op zijn rapport.