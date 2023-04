GEMEENTERAAD. Twee bufferbekkens om Herstappe bij hevige regen niet te laten onderlopen

Herstappe

Hemelwaterplan: Om het dorp niet te laten onderlopen bij hevige regen wil Fluvius twee bufferbekkens aanleggen: het ene vóór het dorp (in de weide naast de zaal) en het ander achter het dorp (aan de villa van Pirson). Het water kan ook gebruikt worden door landbouwers en particulieren voor bevloeiing. In juni volgt een infoavond. “Er is gescheiden riolering vereist. We hebben een aanvraag voor subsidies ingediend bij VMM. Indien we geen subsidies krijgen, gaan de plannen niet door”, wist burgemeester Marlutje Jackers. Volgens raadslid Serge Louwet is dat water niet geschikt voor de landbouw: “Bezinken is de beste oplossing, want we zitten hier op een zachte leemlaag van 15 meter. Het onweert trouwens maximum drie keer per jaar en dan hebben we geen water nodig.”

Kerkfabriek: Herstappe is de enige gemeente die niet moet bijpassen aan de kerkfabriek. “Het is afwachten wat het bisdom van plan is met de kerk, want die staat 364 dagen per jaar leeg. Er zijn geen vieringen meer, maar we moeten toch blijven verwarmen voor het orgel”, wist Yoeri Jorissen.

Wonen in Limburg: Er zijn twee verschillende opties om als gemeente in te schrijven bij de nieuwe woonmaatschappij ‘Wonen in Limburg’: als aandeelhouder of als nieuwe aandeelhouder. Het schepencollege heeft beslist om als nieuwe aandeelhouder toe te treden. “We moeten één aandeel kopen t.w.v. 25 euro en dan hebben we 0,003 stemrecht”, wist voorzitter Yoeri Jorissen.