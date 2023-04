Het A-merk te duur voor je portefeuille? Wij gaan op zoek naar Plan B. Sterrenchef Danny Horseele van het Gentse Restaurant Horseele proefde acht fishsticks van de huismerken. Daarna zette hij zijn tanden in die van Iglo, het A-merk onder de fishsticks. De vraag was duidelijk: is dat het éxtra geld waard? “Er is er één nóg lekkerder en bijna de helft goedkoper.”