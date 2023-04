Concurrentiewaakhond geeft groen licht voor overname Metro-winkels

De Nederlandse groep Sligro Food group neemt negen van de elf Metro-groothandels over. Die maakten deel uit van Makro Cash & Carry Belgium, dat op 10 januari failliet ging. Het West-Vlaamse Horeca totaal ging daartegen in beroep uit vrees voor oneerlijke concurrentie, maar dat werd verworpen.

Hoewel het onderzoek van de BMA nog niet volledig rond is, heeft die al wel uitzonderlijk een “onvoorwaardelijke beslissing tot ontheffing” verleend, aldus een persbericht van Sligro. Dat was nodig, want de vestigingen zijn al sinds januari geopend onder de naam van de nieuwe eigenaar. “In de komende tijd zal de BMA haar onderzoek formeel afronden, waaruit vooralsnog geen significante belemmeringen worden verwacht.”

Voor de overname wordt een bedrag van 47 miljoen euro neergelegd. Na een inventarisering zal Sligro ook de courante voorraad van de groothandels overnemen aan 75 procent van de inkoopwaarde.

Het faillissement van Makro kostte ongeveer 1.400 mensen hun baan. Door de overname door Sligro zou een honderdtal personeelsleden van de regionale Metro-handels toch hun job behouden. Voor nog eens zo’n vierhonderd medewerkers zouden er andere oplossingen zijn. Zo biedt Sligro het personeel van de niet overgenomen vestiging in Antwerpen-Noord een functie aan in de nabijgelegen Sligro-ISPC vestiging. De vestiging in Evergem en het personeel dat daar werkzaam is, gaat over naar Horeca-groothandel Van Zon. “In deze combinatie wordt aan 506 medewerkers van Metro een duurzame toekomst geboden”, aldus Sligro.