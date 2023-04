Twee Israëlische soldaten gewond bij mesaanval nabij Tel Aviv

Het incident gebeurde nabij de stad Beer Jakov. De verdachte zou daar twee soldaten bij de militaire basis Tzrifin hebben neergestoken. Een van de twee slachtoffers raakte zwaargewond. Het tweetal werd naar het ziekenhuis gebracht. De aanvaller, volgens de Israëlische politie vermoedelijk een Palestijn, werd ter plekke “geneutraliseerd”. Het is niet duidelijk of hij dood is.

De afgelopen dagen laaide het Israëlisch-Palestijns conflict – na een relatief kalmere periode door de ramadan – opnieuw hoog op. Zo reed een Palestijn afgelopen zaterdag met zijn auto in op drie Israëlische soldaten. De bestuurder werd doodgeschoten. Sinds begin januari hebben de aanslagen aan beide kanten al het leven gekost aan minstens 91 Palestijnen, 15 Israëliërs, en één Oekraïense vrouw.