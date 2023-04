“Het leek wel een aardbeving”: luchtbeelden tonen ravage na dodelijk treinongeval in Nederland

De buurtbewoners nabij de plek waar maandagnacht een dodelijk treinongeval in Nederland, omschreven het kabaal als “een aardbeving”. Dat moet ook wel: uit luchtbeelden van de site blijkt hoe groot de klap geweest moet zijn. Het is nog niet duidelijk hoe de passagierstrein kon aanrijden tegen een kraan die gebruikt werd voor werken. Bij het ongeval viel één dodelijk slachtoffer: een spoorwegarbeider die op de plek van het ongeval aan het werken was.