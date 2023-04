Werken op IJzeren Rijnbrug in Neerpelt: fietsers moeten lange omweg maken

Tijdens de paasvakantie wordt er volop gewerkt aan het fietspad op de IJzeren Rijnbrug over de Heerstraat in het centrum van Neerpelt. Dit heeft voor fietsers lange omleidingen tot gevolg.

Deze paasvakantie wordt er gewerkt aan het fietspad op de IJzeren Rijnbrug. Dit pad wordt druk gebruikt door de schoolgaande jeugd en daarom worden de werken nu uitgevoerd. “Concreet wordt er gewerkt aan het kruispunt op het fietspad ter hoogte van het kanaal, aan de zijde van Neerpelt-centrum. Dit punt en het fietspad naar beneden in de richting van het kanaal worden heraangelegd”, deelt de gemeente mee. “Wie met de fiets over het kanaal wil, moet omrijden, vanaf de Grote Heide via de Bevrijdingsweg en Boelehoef, en vanaf Neerpelt-centrum loopt een fietsomleiding via de Heerstraat en Hamonterweg. De werken gebeuren inderdaad nu zodat de jongeren deze vrij lange omweg straks niet moeten nemen op schooldagen.”