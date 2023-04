GEMEENTERAAD. Oppositie stemt tegen nieuw gemeentehuis in Riemst: “Grootheidswaanzin”

Riemst

Nieuw gemeentehuis: De plannen om een nieuw gemeentehuis te bouwen op de site van de Villa Neven aan de Tongersesteenweg - in het kader van de optimalisering van het gemeentelijk patrimonium in functie van de klimaatdoelstellingen - lokten heel wat vragen uit bij de oppositie. Dat gebeurde nadat deskundige Stijn Knaepen de diverse scenario’s, plannen, kosten, voor- en nadelen en timing had toegelicht. Jan Peumans en Yves Chanson (N-VA) verwezen naar de volgens hen ‘geheimzinnige en ondoordachte’ totstandkoming van het project, terwijl Jan Noelmans en Marie-Elise Smets (Open Vld) spraken van grootheidswaanzin en miskenning van de oppositie in heel het verhaal. Dat adviseur Knaepen het huidige gemeentehuis een ‘oud kot’ noemde, schoot bij tal van raadsleden in het verkeerde keelgat - iets waarvoor hij zich ook prompt verontschuldigde. Burgemeester Mark Vos (cd&v) verwees naar de voordelen van de centralisatie van de diensten, naar de verbetering van de huisvesting, de energiebesparing en klimaatdoelstellingen en ontkende dat het om een prestigeproject zou gaan. Hij verwees ook naar de talrijke overlegmomenten in het reeds afgelegde traject en gaf toe dat de eerdere plannen om een centraal gemeentehuis te bouwen in het binnengebied tussen de Maastrichtersteenweg en Klein Lafeltstraat een minder goed idee waren, ook al omdat een projectontwikkelaar er inmiddels heel wat gronden heeft verworven. “Voortschrijdend inzicht heeft ons tot de nieuwe locatie bij Villa Neven geleid”, zei hij. Bij de stemming stemde de voltallige oppositie tegen.

Sporthal Herderen: Na een online toelichting door de ontwerpers van de renovatie van de bestaande sporthal in Herderen en het bijbouwen van een aangrenzende padelruimte - een toelichting die aanvankelijk door technische problemen maar niet wilde lukken - hadden vooral Patrick Janssen (Open Vld) en Jan Peumans (N-VA) bedenkingen bij de plannen en vragen over de participatie van de omwonenden. Schepen Christian Bamps (cd&v) en burgemeester Vos verdedigden het project en deden de timing uit de doeken. “Er is overleg geweest met de buurt - waarbij de plannen positief onthaald werden - en ook tijdens het openbaar onderzoek dat volgt op de aanvraag voor de omgevingsvergunning zullen de omwonenden betrokken worden”, besloot Vos. De oppositie onthield zich bij de stemming.

Masterplan Kanne: Ook het masterplan Kanne werd toegelicht door externe deskundigen. “De komst van het provinciaal project ‘Fietsen onder de grond’ was de aanleiding om Kanne en de ruime omgeving te onderzoeken en de hefboomkansen voor al de deelgemeenten in kaart te brengen. Dit heeft geleid tot een analyse en visie op ruimtelijk, verkeerskundig en toeristisch vlak, waarbij het evenwicht tussen bewoners en bezoekers cruciaal is. Het is de bedoeling om tegen 2024 in een eerste fase de omgeving van het Albertkanaal en de jachthaven een upgrade te geven”, aldus burgemeester Vos. Bij de stemming ging iedereen akkoord met uitzondering van de Open Vld-fractie, die zich onthield.