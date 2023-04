‘Stay badass’ prijkt in neonletters aan de keukenmuur. Een reminder voor Kaat Bollen om trouw te blijven aan zichzelf. Zowel in haar job, maar zeker ook in haar interieur. Een bananenbehang in de inkomhal en een roze plafond in de living zijn dan ook allesbehalve alledaags te noemen. “Ian tempert, anders zou het hier nog veel kleurrijker zijn”, lacht Kaat.