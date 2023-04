Elfvoudig winnaar Rafael Nadal is “nog niet klaar” en geeft forfait voor Monte Carlo, ook Carlos Alcaraz zegt af

Rafael Nadal neemt volgende week niet deel aan het Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo (6.228.295 euro). De Spanjaard won het prestigieuze gravelevenement al elf keer maar voelt zich nog onvoldoende fit om weer in competitie te treden.

“Ik ben nog niet klaar om opnieuw op het hoogste niveau mee te spelen”, schrijft hij dinsdag op Twitter. “Ik zal niet kunnen meedoen in een van de belangrijkste toernooien uit mijn carrière, Monte Carlo. Ik ben nog niet in staat om met maximale garanties te spelen en zet mijn voorbereiding verder, in hoop snel terug te keren.”

De 36-jarige Nadal speelde geen wedstrijd meer sinds hij in januari op de Australian Open in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de Amerikaan Mackenzie Donald. De 22-voudige grandslamkampioen sukkelde met de heup. Intussen is hij weggezakt naar de veertiende plaats op de ATP-ranking.

Vorige maand had Nadal zich wel aangemeld voor Monte Carlo, waar hij in 2018 voor de elfde en voorlopig laatste keer de titel pakte. Het toernooi in het prinsdom Monaco geldt als voorbereiding op Roland Garros, het grandslamtoernooi dat Nadal veertien keer op zijn erelijst heeft staan.

© USA TODAY Sports via Reuters Con

Ook Carlos Alcaraz zegt af

Naast de Spaanse gravelkoning Rafael Nadal geeft ook zijn landgenoot Carlos Alcaraz door een blessure forfait voor het Masters 1.000-toernooi van volgende week in Monte Carlo (6.228.295 euro).

Het nummer twee van de wereld verloor vorige week vrijdag in Miami in de halve finales van de Italiaan Jannik Sinner. Op Twitter legt Alcaraz uit dat hij die wedstrijd met pijn had beëindigd. “Vandaag ben ik naar mijn dokter in Murcia gegaan en na een onderzoek blijkt dat ik niet naar Monte Carlo zal kunnen afreizen”, schrijft hij dinsdag.

De negentienjarige Alcaraz zegt last te hebben van posttraumatische artritis in de linkerhand en spierongemak in de wervelkolom. “Ik heb rust nodig om alles wat nog gaat komen, het hoofd te kunnen bieden”, klinkt het.

© Getty Images via AFP

Ook geen Auger-Aliassime

Naast de Spaanse toppers Rafael Nadal en Carlos Alcaraz zal ook de Canadees Felix Auger-Aliassime volgende week niet meespelen op het Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo. Het nummer zeven van de wereld heeft last van de linkerknie.

“Jammer genoeg moet ik afzeggen dit jaar. De voorbije weken sukkelde ik met de linkerknie en we hebben besloten dat het de slimste keuze is om een pauze in te bouwen. Zo kan ik volledig genezen en herstellen voor mijn volgende toernooi, in Madrid”, schrijft hij dinsdag op Instagram.

De 22-jarige Auger-Aliassime werd onlangs op het toernooi van Miami al in de tweede ronde gewipt door de Argentijn Francisco Cerundolo. Daarvoor haalde hij de kwartfinales in Indian Wells, waar Alcaraz te sterk was.

Op het gravel in Monte Carlo kon de Canadees bij zijn twee vorige deelnames (tweede ronde in 2021, eerste ronde in 2022) geen potten breken.