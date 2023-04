Duitse alpinist om het leven gekomen bij val van 500 meter in Zwitserse Alpen

Een 26-jarige Duitse alpinist is in Zwitserland om het leven gekomen op de Adlerpass, nabij Zermatt. De man viel 500 meter naar beneden terwijl hij de westelijke wand van de Strahlhorn, een berg van 3.900 meter hoogte, beklom. Dat meldt de lokale politie.

De man was op zondagochtend 19 maart alleen vertrokken. De politie kreeg de volgende dag bericht dat hij vermist was in de omgeving van Saas Fee-Zermatt. Tijdens een zoektocht werd zijn levenloze lichaam gevonden op de Adlergletsjer, meldt de kantonale politie van Wallis dinsdag.

Het Zwitserse gerecht heeft een onderzoek ingesteld.