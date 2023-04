Italië is plots in de ban van Alexis ‘Messi’ Saelemaekers na fenomenale goal: “Hij is de Forrest Gump van AC Milan”

AC Milan deed afgelopen weekend iets wat nog geen enkele club lukte dit seizoen: Napoli naar huis spelen. En dat in de stad van Diego Maradona en Dries Mertens. Daarbij was de ingevallen Alexis Saelemakers een van de uitblinkers.

De Rode Duivel kwam in de 56ste minuut tussen de lijnen voor Brahim Diaz. Drie minuten later werd het 0-3 en tien minuten later scoorde Saelemaekers op fantastische wijze de 0-4.

“Déjà vu”, tweette de jeugdacademie van zijn ex-club Anderlecht bij een video van een piepjonge Saelemaekers die een doelpunt scoort na een lange dribbel. Beelden die ook gretig werden opgepikt door de Italiaanse media.

Saelemaekers scoorde ei zo na een tweede geweldige goal, maar zijn poging werd gered door doelman Alex Meret. “Als die binnen was gegaan, was het een kandidaat voor de Puskas Award”, was het commentaar bij de fase. Dat alles leverde onze landgenoot een 7/10 op in La Gazzetta dello Sport. “Het beste halfuur uit zijn carrière? Invallen en zich meteen laten zien met een vlijmscherpe counter, een goeie pass naar Giroud (die buitenspel stond) en de speciale slalom voor de 0-4.”

De flow van Saelemaekers

Op sociale media werd Saelemaekers zowaar een paar keer vergeleken met Lionel Messi. De Gazzetta maakte vervolgens een analyse van de rol van de Rode Duivel bij Milan. Die begint met een anekdote over… muziek.

“Rafael Leao heeft het er soms over dat hij in een goeie flow zit. Alexis Saelemaekers geniet van het maken van liedjes, net als Leao. Die laatste heeft trouwens ook een artiestennaam: ‘Way 45’. Dan geeft hij advies aan andere liefhebbers van rapmuziek. Op een dag kwam zijn vriend Saelemaekers, een beetje verlegen, naar hem toe: Luister hier eens naar en geef je oprechte mening. Leao was onder de indruk. Deze song is vloeiend, het kruipt in je lichaam, was de Portugese aanvaller lovend. Diezelfde flow liet Saelemaekers zien in het Stadio Diego Maradona, met een geweldig doelpunt.”

Zijn prestatie tegen Napoli leverde Saelemaekers op sociale media vergelijkingen met Lionel Messi op. — © AP

“Onmisbaar geworden”

De roze sportkrant stelt dat Saelemaekers niet langer uitgespeeld wordt als vleugelverdediger.

“Hij arriveerde in januari 2020 in alle stilte om die rol te vervullen, maar na verloop van tijd is hij de man geworden die evenwicht brengt in het team van Stefano Pioli”, klinkt het. “Diegene waardoor Leao ‘de Leao’ kan zijn en Theo Hernandez de bal naar voor kan brengen. Saelemaekers is een voorbeeld van hoe het hoofd altijd het verschil maakt, op elk gebied. Als je met twee acties zoals een echte nummer 10 je stempel kan drukken in Napoli, dan heeft die fameuze flow altijd ergens verstopt gezeten. Wat ineens duidelijk maakte: op de rechterflank heeft Milan iets anders nodig. In plaats daarvan heeft Alexis laten zien dat hij soms ook weet hoe hij ‘de Leao’ (linksbuiten, red.) moet spelen. Voor Pioli is hij alvast onmisbaar geworden.”

“Saelemaekers is een voorbeeld van hoe het hoofd altijd het verschil maakt, op elk gebied” La Gazzetta dello Sport

En dus verwachten ze in Italië een knallend seizoenseinde van de Belg. “Saelemaekers is er altijd, op zijn eigen manier. Hij is misschien stiller dan anderen, maar hij is klaar om geweldige dingen uit zijn hoed te toveren. Na de wedstrijd in Napoli zei hij dat hij tijdens de training vaak soortgelijke acties (als bij zijn goal, red.) probeert en ‘zo nu en dan scoort’. Alleen Pioli kan hem tegenspreken, dus wie weet. Wel zeker is dat Saelemakers heel veel loopt en in die zin de Forrest Gump van Milan is. Het is een vergelijking die ik erg leuk vind. Ik heb het gevoel dat ik altijd moet rennen, zei hij ook nog. En misschien wat vaker dribbelen. Hij heeft bewezen dat hij het kan.”

