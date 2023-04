Wat bloot is, dat bedekken we. Is het niet altijd en overal zo? Al sinds Adam, Eva en hun vijgenblad? Toch niet. Schaamte over onze edele delen is echt niet van alle tijden en zeker niet van alle culturen. Wij legden ons oor te luister bij Philip Van Kerrebroeck, emeritus hoogleraar urologie, die een boek schreef over het onderwerp.