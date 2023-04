Drugsrunner (20) krijgt 30 maanden cel: “Als ik het niet doe, doet iemand anders het”

Een 20-jarige Nederlander krijgt 30 maanden cel omdat hij met zijn fiets drugs dealde op 30 adressen in Bilzen en Hoeselt. “Jammer dat ik gepakt ben”, klonk het met een lach.

Op 10 september 2021 mocht de twintiger de gevangenis verlaten nadat hij in Brugge veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van vier jaar, met de helft uitstel, voor het dealen van drugs in Oostende. Op 11 oktober van dat jaar werd de man op zijn fiets al opnieuw onderschept met 85,7 gram heroïne, 11,5 gram cocaïne en 1,9 gram hasj in zijn rugzak. De prille twintiger ging dus meteen weer aan de slag als drugsrunner. “Ach, een mens moet eten, anders ga je dood. Geld moet van ergens komen”, klonk het met een arrogant toontje voor de Tongerse rechter.

Koffie en melk

In de telefoon van de man werden drugsberichten gevonden tussen hem en een vermoedelijke opdrachtgever. De mannen gebruikten het woord ‘koffie’ als codetaal voor heroïne. ‘Melk’ wees dan weer op cocaïne. Toen de rechter hem daarover aansprak, hield de man zich van de domme. “Koffie? Dat drink je ’s ochtends bij je ontbijt. Daar word je actief van. Melk? Dat giet je dan weer in je koffie”, lachte hij.

Uiteindelijk gaf de man toch toe dat hij opnieuw drugs rondbracht om uit de schulden te geraken bij zijn opdrachtgevers. Na zijn vorige arrestatie werd er een hoeveelheid drugs en geld in beslag genomen waardoor hij 7.500 euro moest terugbetalen aan de leider van de organisatie, zo verklaarde hij. De man leverde op zo’n dertig adressen in Bilzen en Hoeselt. Er waren volgens de procureur ook plannen om het netwerk uit te bereiden naar Hasselt.

De aanklager wees op de verontrustende houding van de man en stelde dat hij zijn lesje duidelijk nog niet geleerd heeft. De Tongerse rechter veroordeelde de man dinsdagochtend uiteindelijk tot dertig maanden opsluiting en een geldboete van 8.000 euro.