GEPROEFD. AKKO Van dit gastronomisch topadresje in Bilzen hebben we het laatste nog niet gehoord. — © Het Belang van Limburg

Bij hotelgroep Martin’s logeer je in een historisch gebouw. Op een aantal locaties kan je ook gastronomisch tafelen. Zo ook in AKKO, het restaurant van Martin’s Rentmeesterij in het Bilzense Rijkhoven. Chef Sébastien Oger serveert er een excellente keuken, waarvan één gerecht ons nog lang zal bijblijven.