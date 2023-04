Brand bij juwelier Van Sloun in Shopping 1 in Genk

Genk

Bij juwelier Van Sloun in Shopping 1 in Genk ontstond dinsdag rond 10.30 uur brand boven een vals plafond. Dat was het gevolg van een kortsluiting aan een transformator. Passanten zagen rook door het plafond aan de inham van de winkel uitkomen en verwittigden de uitbater en de hulpdiensten. Medewerkers van Shopping 1 gingen meteen zelf aan de slag en slaagden er in om met schuim het vuur onder controle te krijgen. De schade is beperkt. In de wandelgangen van Shopping 1 hing een lichte brandgeur. Evacuatie van de aanwezigen was niet nodig. cn