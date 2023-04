Passagier getuigt over treinramp: “Het was een gigantische klap”

Wat er precies gebeurd is bij het treinongeval bij Voorschoten blijkt ingewikkelder te reconstrueren dan gedacht. Aanvankelijk meldde de politie dat een goederentrein en een nachttrein met elkaar in botsing kwamen. Dat blijkt, enkele uren na het zware ongeval, lang niet het hele verhaal. Zo werd ter plekke aan het spoor gewerkt en er ligt ook een verwrongen reparatiewagen op de rails. "Werkmaterieel”, zoals een woordvoerder het noemt. ProRail komt later vandaag met een verklaring.

In ieder geval botste en ontspoorde de nachttrein van Leiden naar Den Haag net even voorbij station Voorschoten "Een gigantische klap”, vertelt Paul die samen met een groepje vrienden wacht op bussen die de niet-gewonden naar Leiden brengt. "Ik heb wel gebroken glas rond zien vliegen en even later bebloede passagiers gezien, maar niet in ons treinstel”, meldt hij. "Wij hebben gelukkig niets opgelopen.”

Vier treinstellen naast het spoor

Ze mogen inderdaad van geluk spreken. Even verderop liggen twee van de vier treinstellen direct naast het spoor, en twee staan daar haaks op en liggen in het weiland aan de Wassenaarse kant van het traject. Planken werden over de slootjes gelegd om de passagiers van het talud te halen. De goederentrein staat langs het perron op het station en heeft alleen een zwaar beschadigde voorkant. Of er direct na de klap ook een korte brand heeft gewoed, dat konden woordvoerders van brandweer en politie nog niet bevestigen. Datzelfde antwoord volgt op de vraag of er ook dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Niet lang daarna komt de melding dat het om een dode en negentien gewonden gaat. Het spoor blijft vrijwel zeker tot de Paasdagen geblokkeerd.

© Reuters

Colonne ambulances

Direct na de botsing rukten hulpdiensten uit de hele veiligheidsregio massaal uit. Een hele colonne aan ambulances vervoerde de gewonden, onder wie een aantal zwaargewonden, naar ziekenhuizen in de Leidse en Haagse regio. Een deel van de gewonden werd in eerste instantie opgevangen in de woningen aan de Brunita Gemmekelaan waar artsen de passagiers nakeken.

Na het ongeval kwamen mensen schreeuwend de trein uit, zegt een buurtbewoner die getuige was. Hij hoorde een goederentrein aankomen en hoorde vervolgens twee keer een klap. "Ik keek naar buiten en zag lichtflitsen”, aldus de man.

Er waren werkzaamheden aan het spoor toen het ongeval gebeurde. De getuige zegt dat de aannemer bij het ongeval kwam kijken. Hulpdiensten waren volgens de man snel ter plaatse.

Calamiteitendorp

Langs het smalle Geestwoningpad en achterliggende veldje, parallel aan het spoor, ontstond in de loop van de vroege ochtend een compleet calamiteitendorp met ambulances, brandweerwagens en auto’s van politie, provincie, ProRails ’calamiteitenbestrijding’ en een veldtoilet. Het geheel werd in het donker gadegeslagen door een helikopter van de politie. Die vertrok omstreeks half zes toen ook de laatste ongedeerde passagiers met de bus richting Wijngaardenlaan reden, richting Leiden.