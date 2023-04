PODCAST. Van obesitas naar een nieuw gezond leven: beluister hier alle afleveringen van ‘De Obesitaskliniek’

Obesitas is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem. En dat merken ze onder meer ook in het Obesitascentrum van Ziekenhuis Oost-Limburg. In de zesdelige podcastreeks ‘De Obesitaskliniek’ volgen we drie patiënten in hun (succesvolle) strijd tegen de kilo’s.

In vier afleveringen volgen we Daphne en An, die zich lieten opereren. Ze vertellen over hun aanmelding bij de obesitascoördinator, de uitgebreide screening die ze moeten ondergaan en hun nieuwe leven na de operatie.

Daarnaast is er ook Johan, hij volgde het conservatieve traject. Zonder operatie dus. Zes maanden lang moest hij tweewekelijks gaan sporten in het Obesitascentrum onder begeleiding van een kinesist en had hij verschillende sessies met diëtisten en psychologen. Het resultaat van die 24 intensieve weken is minder spectaculair dan bij een operatie, “maar dat was ook heel bewust de bedoeling.”

1. Zo werd ik obees

2. Naar de kliniek

3. De operatie

4. Een nieuw leven

5. Een conservatieve behandeling

6. Een levensbepalende gedragsverandering

Reageren op deze aflevering kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.

