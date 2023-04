China protesteert fel tegen geplande ontmoeting tussen Amerikaanse toppoliticus en Taiwanese president

De Taiwanese leidster, lid van een onafhankelijkheidspartij, is van plan een tussenstop te maken in de Verenigde Staten bij haar terugkeer van een diplomatieke rondreis door Midden-Amerika. Kevin McCarthy, lid van de Republikeinse Partij, bevestigde dat hij Tsai Ing-wen woensdag in Californië zal ontmoeten.

“China is er sterk op tegen dat McCarthy, de derde man in de Amerikaanse regering, Tsai Ing-wen ontmoet”, aldus Mao Ning, woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. “China zal de ontwikkelingen op de voet volgen en zijn nationale soevereiniteit en territoriale integriteit krachtig verdedigen”, zei ze op een persconferentie.

China beschouwt Taiwan, een eiland met 23 miljoen inwoners, als een van zijn provincies, die het sinds het einde van de Chinese burgeroorlog in 1949 nog niet heeft kunnen herenigen met de rest van zijn grondgebied. De Verenigde Staten hebben de Volksrepubliek China in 1979 erkend en zouden in theorie geen officieel contact mogen hebben met de Republiek China (Taiwan), op grond van het ‘één-China-beginsel’ dat door Peking wordt gehuldigd.

Afgelopen augustus bracht Nancy Pelosi, toenmalig voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, echter een bezoek aan Taiwan, tot woede van China, dat als vergelding grote militaire oefeningen rond het eiland hield.