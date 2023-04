Getatoeëerde vrouw van 106 siert cover van Vogue

Apo Whang-Od is een mambabatok, een term waarmee traditionele tatoeëerders van de Filipijnen worden bedoeld. Ze vereeuwigen tekeningen in de huid met behulp van een scherpe bamboestok en houtskoolroet. Whang-Od wordt beschouwd als de laatste en oudste mambabatok in de Filipijnen. Ze begon met het tatoeëren van koppensnellers en de inheemse bevolking toen ze vijftien was.

Vandaag is ze nog altijd actief en tatoeëert ze vooral toeristen die haar bezoeken in het bergdorpje Buscalan, waar ze woont.“Als de laatste mambabatok van haar generatie, heeft ze de symbolen van de Kalinga-stam – die kracht, moed en schoonheid betekenen – geïnkt op de huid van duizenden mensen die de pelgrimstocht naar Buscalan hebben gemaakt”, schrijft Vogue Philippines op Instagram.

Whang-Od, die alleen haar moedertaal Kalinga spreekt, schrijft geschiedenis als oudste model op de voorpagina van Vogue. In 2020 kwam die eer nog actrice Judi Dench toe. Zij was 85 jaar toen ‘haar’ cover verscheen. Bea Valdes, hoofdredacteur van de Filipijnse Vogue, zegt dat de beslissing om Whang-Od op de cover te zetten heel simpel was.“We voelden dat ze onze idealen vertegenwoordigde van wat mooi is aan de Filippijnse cultuur”, klinkt het.