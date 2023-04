DEBAT. Worden trajectcontroles beter uitgevoerd door privéfirma’s?

Doordat privéfirma Taas de trajectcontroles in Bilzen beheert, zou de privéfirma zich ontfermen over het onderhoud van de camera’s. De stad zou daardoor meer kunnen investeren in onder andere verkeersveiligheid. Wij vroegen ons af wat jij vindt van de privatisering van trajectcontroles.

In 2022 begonnen de trajectcontroles in Bilzen. Het is echter niet de overheid maar privéfirma Taas die ze uitvoert. Daardoor gaat bijna de helft van de inkomsten uit boetes naar het bedrijf. Taas zou dat geld gebruiken voor het onderhoud van de trajectcontroles, waardoor Bilzen kan investeren in betere verkeersveiligheid. Laat ons hieronder weten wat jij vindt van trajectcontroles die worden uitgevoerd door privébedrijven.