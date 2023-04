VIDEO. Pure chaos en desorganisatie wanneer Primoz Roglic zijn koffer pakt voor de koers (en zijn zoontje de show steelt)

Primoz Roglic schreef eind maart de Ronde van Catalonië op zijn naam na een beklijvend duel met Remco Evenepoel. In een video op Youtube toont de 33-jarige Sloveen hoe hij zijn koffer pakte voor zijn clash met de wereldkampioen, die hij ook zal bekampen in de Giro.

Daarin is te zien hoe Roglic niet altijd zo georganiseerd te werk gaat en soms geen idee heeft van waar een bepaald kledingstuk ligt. Zakjes open, zakjes toe. Schuifjes open, schuifjes toe. Roglic lijkt urenlang in het rond te lopen alvorens zijn gele koffer eindelijk klaar is.

De beelden: