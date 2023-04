Joelen misnoegde supporters Lionel Messi naar de exit bij PSG?

Lionel Messi die uitgefloten wordt… Het is zowaar realiteit bij PSG. Maar misschien niet meer voor lang.

L’Equipe meldt namelijk dat de Argentijnse superster en regerende wereldkampioen het boegeroep beu is en daarom geen zin heeft in een langer verblijf in Parijs. Het contract van Messi loopt eind dit seizoen af en er zou nog geen significante vordering gemaakt zijn omtrent een verlenging ervan. PSG zou het salaris van de aanvaller ook met een kwart willen verminderen, wat de kansen op een deal helemaal zou fnuiken.

Nochtans was er eind 2022 nog goede hoop op een verlengd verblijf van Messi. Volgens L’Equipe hadden Jorge Messi - vader en manager - en PSG-preses Nasser al-Khelaïfi destijds een mondelinge overeenkomst voor een nieuw contract van minstens één jaar. Maar nu de sfeer in Parijs helemaal is omgeslagen, zou de Argentijn twijfelen en bepaalde ‘garanties’ eisen van PSG.

Intussen aast FC Barcelona op een terugkeer. Volgens vicevoorzitter Rafa Yuste staat de club in contact met Messi omtrent een terugkeer van de 35-jarige wereldkampioen naar Nou Camp. “Mooie levensverhalen verdienen een mooi einde”, vertelde Yuste vrijdag aan Spaanse media, om vervolgens toe te geven dat er gesproken wordt. “Natuurlijk staan wij in contact met Messi.”

Na een minder eerste seizoen presteert Messi dit seizoen wel op niveau in Parijs, maar op sportief vlak zijn er tekortkomingen. Zo werd PSG enkele weken geleden alweer vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League. Deze keer bleek Bayern veel te sterk. Zijn thuisclub Newell’s Old Boys uit Rosario, teams uit de Major League Soccer en zelfs het Saoedische Al-Hilal werden al genoemd.