Oekraïense tennisster Elina Svitolina verliest bij comeback na jaar afwezigheid

Elina Svitolina vierde maandag op het WTA-toernooi in het Amerikaanse Charleston (780.637 dollar) haar terugkeer in het circuit na een jaar afwezigheid. Het werd geen succes want de Oekraïense, een voormalig nummer drie van de wereld, verloor in drie sets (6-7, 6-2, 6-4) van de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 47).

Voor de 28-jarige Svitolina was het graveltoernooi in Charleston de eerste competitie sinds maart 2022. Toen verloor ze in Miami in de eerste ronde van de Britse Heather Watson. Daarna bouwde de tennisster een lange pauze in. Ze zei met psychologische problemen te kampen door de oorlog in haar land en bovendien werd ze half oktober voor het eerst mama. De partner van de Franse tennisser Gaël Monfils schonk het leven aan een dochtertje dat de naam Skaï kreeg.

Elena Svitolina won in haar carrière zestien WTA-titels en sloot zeven seizoenen op rij af in de top twintig van de wereld.