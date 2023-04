Katja Retsin: “Toen nieuwe VTM-baas me zei: ‘Met u ga ik niet verder’, dacht ik: ‘Zie ik er dan zo mottig uit?’”

Katja Retsin is niet ontslagen bij VRT, maar toch is haar carrière er niet geëindigd zoals ze het zelf wou. “Dat is lang moeilijk geweest, ik vond het niet eerlijk”, zegt ze aan Dag Allemaal. Ook bij VTM kon ze niet blijven. “Ik was 41 en dacht: ‘Ik heb nu zoveel ervaring, kan alles aan wat ze in mijn richting gooien en dan zetten ze me buiten? Zie ik er zo mottig uit?’ Ik ben blij dat ik ben opgevist door productiehuis De Buren.” Daarmee maakt Retsin het programma ‘Relax’, dat op vier regionale zenders te zien is. “Presenteren is nog altijd een passie van mij. En ik kàn dat.”

De presentatrice is sinds haar vertrek bij de nationale televisie zelfstandige. “Toch hoop ik dat vrouwen van 50 en 60 ooit op nationale tv mogen.” Al heeft Retsin er intussen nog een passie bij: acteren. Op haar vijftigste begon ze een acteeropleiding en nog deze maand staat de première van het theater ‘Calendar Girls’ gepland. Daarin speelt ze een van de huisvrouwen die uit de kleren gaat voor een naaktkalender. Ook Ann Van den Broeck en Sandrine André staan op de bühne.