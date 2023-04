Enorme brand verwoest kledingmarkt in Bangladesh

De brandweer en de eigenaars van de winkels van Bongo Bazar zeggen dat de markt en drie andere kleine markten in de buurt bijna volledig zijn verwoest door de vlammen. “Ongeveer 600 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen”, zegt brandweerwoordvoerder Rakibul Islam. De brand brak rond 6 uur lokale tijd uit en woedde nog steeds op het einde van de ochtend. Het leger, de zeemacht en de luchtmacht helpen bij de bluswerken.

Bongo Bazar is een van de belangrijkste kledingmarkten in Dhaka. Kleding die voor grote westerse merken in fabrieken in Bangladesh wordt gemaakt maar de kwaliteitscontrole niet doorstaat, wordt er tegen bodemprijzen verkocht.

