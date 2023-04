Elien onthult de ware reden van haar vertrek bij boer Stef in ‘Boer zkt vrouw’: “Het was de juiste beslissing”

Voor koeienboer Stef uit ‘Boer zkt vrouw’ was het even schrikken toen hij vernam dat een van zijn kandidates nog voor het ochtendgloren vertrokken was. Maar wat was de echte reden voor het stiekeme vertrek?

Een onverwacht vertrek was het, want de avond voordien was boer Stef nog gaan feesten met zijn drie kandidates: Elien, Leen en Annelore. Dat was niet te zien op tv, want er waren geen camera’s in de buurt. “We hebben ons toen rot geamuseerd”, vertelt Stef. Maar al bij het naar huis gaan, nam Elien de boer apart. “Ze heeft het boerderijleven wat onderschat, vermoed ik. En ze voelde zich onzeker.”

Bij Elien zelf is iets anders te horen. “De waarheid is dat ik me na de groepsdate ziek voelde”, zegt ze aan Dag Allemaal. “Ik hoopte dat ik me snel beter zou voelen, maar het tegendeel was waar. Achteraf gezien was dat de beste beslissing, want ik ben nadien met spoed geopereerd moeten worden en lag vier dagen in het ziekenhuis.” Wat er precies aan de hand was met Elien, houdt ze liever voor zichzelf.

De twee horen elkaar nog af en toe, via een sms’je, maar meer dan een vriendschappelijke klik zit er niet in, klinkt het.