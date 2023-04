Mathieu van der Poel is “in zijn beste conditie ooit”, maar papa Adrie is duidelijk: “Wout van Aert is de topfavoriet voor Parijs-Roubaix”

Na een fantastische Ronde van Vlaanderen hopen wielerfans op een even interessante Parijs-Roubaix, komende zondag. Als het kan met een nieuw duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Voor papa Adrie is onze landgenoot alvast de te kloppen man.

“Ik denk dat er maar één topfavoriet is en dat is Wout van Aert”, aldus de Nederlander. “Omdat daar geen bergjes inzitten en daar rij je hem er niet zomaar af. Dat is een heel andere koers, daar komt hij veel beter tot zijn recht. Die koers past veel beter bij hem. We weten zijn zwakke punten. We weten zijn sterke punten ook: je kan hem er wel vanaf rijden, maar nooit helemaal. Maar we weten waar je hem kunt pakken. En dat zijn dingen die in Roubaix niet gaan gebeuren.”

“Maar dan zal de manier van koersen bij Jumbo-Visma anders moeten”, weet Van der Poel ook. Al zal Alpecin-Deceuninck ook een plannetje hebben. “De ploeg moet een oplossing vinden, hoe we daar het beste in de ploeg naar boven kunnen halen. We zitten ook met een hoop zieken, maar dat zal elke ploeg hebben. Daar heb je nu eenmaal mee te maken.”

Aan de benen van Mathieu van der Poel zal het alvast niet liggen. “Ik denk dat Mathieu misschien wel in zijn beste conditie ooit is, al is dat misschien moeilijk om te zeggen. Hij zit alleszins in een topperiode van zijn loopbaan, qua conditioneel en potentieel. Maar Roubaix is een totaal andere wedstrijd, hè. Dat is niet te vergelijken. We moeten tevreden zijn met zijn conditie. Laten we daar ook met z’n allen van genieten”, aldus ploegleider Christoph Roodhooft bij Wielerflits.