Poetsvrouw maakt naaktfoto van zwakbegaafde patiënt en stuurt die door naar collega’s: “Degoutant”

Na een hersenbloeding verbleef het slachtoffer in de Brugse zorginstelling Ons Huis. Door zijn aandoening was hij seksueel wat ontremd en daar maakte Bruggelinge E.A. schromelijk misbruik van. In de loop van januari vorig jaar zocht de 34-jarige poetsvrouw de man op in zijn kamer en overtuigde hem om zijn geslachtsdeel te tonen. De vrouw nam daar een foto van en stuurde die door naar enkele collega’s van het zorgpersoneel, onder meer naar Bruggelinge S.D. (36). Die toonde de foto op haar beurt aan haar echtgenoot. Toen de directrice daar lucht van kreeg, stapte ze naar de politie.

Zowel E.A. als S.D. werd voor de Brugse strafrechtbank gedaagd. Procureur Frank Demeester noemde de feiten zeer laakbaar. Hij liet de strafmaat over aan de rechter, maar vroeg wel voor allebei een verbod om nog in zoringstellingen te werken.

Het slachtoffer en zijn echtgenote stelden zich burgerlijke partij in de zaak. “Mijn cliënte is bewindvoerder over haar man en is zwaar gedegouteerd”, pleitte de advocaat van de echtgenote. “Haar hulpbehoevende man werd bespot.”

“Foto ongevraagd ontvangen”

De verdediging gaf toe dat de feiten niet door de beugel konden, maar betwistte dat er sprake was van strafbare feiten en vroeg de vrijspraak. “Het is niet aangetoond dat mijn cliënte met kwaad opzet handelde en het slachtoffer bewust wou kwetsen”, pleitte Bart Bleyaert, de advocaat van de poetsvrouw. Michele Walgraeve, de advocaat van S.D., benadrukte dat zijn cliënte de foto enkel aan haar man toonde en die daarna meteen wiste. “Ze heeft de foto ongevraagd ontvangen en heeft die niet doorgestuurd naar collega’s. Het bleef allemaal in de beslotenheid van haar gezin.”

Beide vrouwen werken intussen niet meer in Ons Huis. E.A. werd ontslagen, terwijl S.D. zelf opstapte nadat ze op non-actief was gezet. De rechtbank doet uitspraak op 8 mei.