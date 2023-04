Tennisster Garbine Muguruza past voor Roland Garros en Wimbledon

Voormalig nummer 1 van de wereld Garbine Muguruza komt dit seizoen niet in actie op gravel of gras. De Spaanse tennisster bevestigt in een bericht op haar sociale media dat ze tot de zomer wegblijft van de courts. Ze zal er dus niet bij zijn op Roland Garros of Wimbledon, twee grandslamtoernooien die op haar erelijst staan.

De 29-jarige Muguruza speelde dit seizoen geen wedstrijd meer sinds haar vroege exit op het toernooi van Lyon eind januari.

“Ik breng mijn tijd door met familie en vrienden en het is al echt een gezonde en fantastische periode geweest”, schrijft ze in een korte boodschap. “Ik ga dit dus verlengen tot de zomer. Daarom zal ik het gravel- en grasseizoen missen. Bedankt voor alle mooie boodschappen”, besluit ze.

Muguruza won in 2016 Roland Garros en een jaar later Wimbledon. In september 2017 bereikte de Spaanse de eerste plaats op de wereldranglijst. Daarna volgde nog een halve finale op Roland Garros (2018) en een finale op de Australian Open (2020) maar intussen is Muguruza weggezakt naar de 132e plaats op de wereldranking. De Spaanse kwam dit jaar in actie in vier toernooien maar ging er telkens in de eerste ronde uit. Op de Australian Open in januari verloor ze van Elise Mertens.