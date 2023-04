Leonardo DiCaprio getuigt in rechtszaak rond miljardenfraude: “Ik kreeg groen licht van mijn eigen advocaten”

Leonardo DiCaprio heeft maandag in een Amerikaanse rechtbank getuigd over de zaak rond miljardenfraude bij het Maleisische investeringsfonds 1MDB.

De hoofdbeklaagde in de zaak is Low Taek Jho, beter bekend als Jho Low: die man zou miljarden dollars van het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB hebben gestolen. Dat geld werd vervolgens op allerlei manieren witgewassen, zoals via een investering in de productie van de film ‘The Wolf of Wall Street’, met DiCaprio in de hoofdrol, of via de presidentscampagne van Barack Obama.

Een deel van het geld zou ook witgewassen zijn door de rapper Prakazrel ‘Pras’ Michel – een stichtend lid van de iconische hiphopgroep The Fugees, die ook verschillende Amerikaanse ambtenaren zou hebben omgekocht in een poging om de fraude toe te dekken.

DiCaprio erkende in zijn getuigenis dat hij Low kende. “Ik leerde hem kennen tijdens een verjaardagsfeestje in Las Vegas in 2010. Ik liet me vertellen dat hij een belangrijke zakenman was met veel connecties in Abu Dhabi en Maleisië.”

Decadente feestjes

Low stond erom bekend dat hij vaak decadente feestjes gaf voor sterren, die hij ook uitnodigde voor reisjes met zijn privéjet zoals naar het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië, of – zoals DiCaprio vertelde – op oudjaar naar Australië en enkele uren later naar Las Vegas om twee keer op één dag nieuwjaar te vieren.

Low werd daarop een belangrijke donateur aan de goede doelen van DiCaprio, en later ook als financier van ‘The Wolf of Wall Street’. Volgens DiCaprio liet hij de financiële achtergrond van Low grondig doorlichten alvorens hij daarvoor groen licht gaf. “Dat kreeg ik, zowel van mijn eigen team als van de filmstudio. Hij was een legitieme zakenpartner die wilde investeren in de film.”

DiCaprio wordt zelf niet beschuldigd van misdrijven in deze rechtszaak.