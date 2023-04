Fraude door zorgverleners neemt toe

Het aantal door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering afgesloten fraudegevallen door zorgverleners en het totale bedrag ervan zijn in een jaar tijd verdubbeld. Dat schrijft L’Echo dinsdag op basis van cijfers van het Riziv.

Tussen 2021 en 2022 is het aantal afgesloten fraudegevallen gestegen van 43 naar 81 en is het bedrag van deze fraudes meer dan verdubbeld, van 3,1 miljoen naar 6,7 miljoen euro. “We bevestigen dat er een duidelijke toename is van het aantal fraudegevallen door zorgverleners, en dat deze meer gediversifieerd zijn”, aldus het Riziv.

Tot de belangrijkste vormen van fraude behoren misdrijven die worden gepleegd via het systeem van de derdebetalersregeling, waarbij de patiënt niets - of bijna niets - betaalt, aangezien de dienstverlener rechtstreeks door het Riziv wordt vergoed. Het systeem heeft voordelen, maar het belet de patiënt controle uit te oefenen op de door de dienstverlener aangegeven zorg.