“Iemand moet deze man stoppen”: ex-collega’s beschuldigen Warande-directeur van wanbeleid en toxische werksfeer

Turnhout

Na de heisa over het toxisch leiderschap van de ontslagen CEO Steve Van den Kerkhof van Plopsa, wordt nu ook Najim Einauan, directeur van het bekende cultuurhuis de Warande, door ex-collega’s beschuldigd van manipulatief gedrag, het wegpesten van collega’s en het creëren van een toxische werksfeer. In de Warande is de sfeer ver onder nul, vertellen werknemers anoniem. Zelfs een van zijn twee collega-managers is al opgestapt. “De chaos is compleet.”