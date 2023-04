Dove tolken krijgen erkenning en gelijke verloning

Vlaanderen telt ongeveer 60.000 doven en slechthorenden. Van hen zijn er zowat 6.000 de Vlaamse Gebarentaal (VGT) machtig. Een tolk Gebarentaal wordt ingezet om ervoor te zorgen dat Vlaamse doven en slechthorenden maximaal kunnen deelnemen aan het sociaal leven.

In de praktijk zijn er ook wel wat dove mensen die zelf tolken, maar dan zonder opleiding of wettelijke regeling. Het gaat dan over dove Vlamingen die bijvoorbeeld vanuit Nederlands of een Gebarentaal tolken voor doofblinde personen, dove personen met een verstandelijke handicap en dove anderstaligen.

Een voorbeeld: in een gesprek met een dove persoon van buitenlandse origine worden vaak een horende tolk en een dove tolk ingezet. De horende tolk vertaalt wat de andere persoon in het gesprek zegt in het Nederlands naar de Vlaamse Gebarentaal. De dove tolk zet deze vertolking nogmaals om naar een voor de dove anderstalige verstaanbaardere gebarentaal.

De Vlaamse regering creëert nu een duidelijk kader voor dove mensen die optreden als tolk. Doven kunnen aan de KU Leuven een getuigschrift tolk Vlaamse Gebarentaal voor dove tolken behalen. De regering past het tolkenbesluit hiervoor aan en zorgt ervoor dat dit nieuwe diploma erkend wordt. Daardoor kunnen dove tolken ook echt tolkopdrachten opnemen, bijvoorbeeld in het onderwijs of in de zorgsector. De ingreep zorgt er ook voor dat ze hetzelfde uurloon krijgen en op dezelfde kilometervergoeding kunnen rekenen als andere tolken Gebarentaal.

“Dit gaat om een beperkt aantal mensen, maar zij vormen wel een belangrijke schakel voor een groep kwetsbare mensen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Om ervoor te zorgen dat doven en slechthorenden maximaal kunnen deelnemen aan het sociaal leven hebben we nood aan tolken Gebarentaal”, zegt minister van Welzijn Hilde Crevits. “Ook dove tolken leveren een bijzondere meerwaarde. Daarom zorgen we voor erkenning, zodat zij voortaan ook de mogelijkheid krijgen om formele tolkopdrachten uit te voeren.”