Passagierstrein ontspoort na botsing in Nederland, ook brand uitgebroken: “Veel slachtoffers”

In de nacht van maandag op dinsdag is in Voorschoten, tussen Den Haag en Leiden in Nederland, een zwaar ongeval gebeurd met een passagierstrein. Die ontspoorde gedeeltelijk en er brak brand uit. Er zouden meerdere zwaargewonden zijn. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Hollands Midden spreekt van “veel slachtoffers”.