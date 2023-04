Een kwestie van seconden: man ontsnapt op het nippertje aan de dood wanneer hij uit wasserette stapt 

Een man uit het Spaanse A Coruña had het geluk aan zijn zijde toen er tien seconden na zijn vertrek uit een wasserette een droogkast ontplofte. Een andere klant had per ongeluk een aansteker in een van zijn broeken laten steken, waardoor de brandbare vloeistof oververhitte. De explosie was zo heftig dat zelfs de gevel van het gebouw in elkaar stortte.