VOORLOPIGE DEELNEMERSLIJST PARIJS-ROUBAIX 2023: “Geen Pogacar, Van Aert krijgt er weer Van Baarle bij”

Parijs-Roubaix is een buitenbeetje tijdens het klassieke voorjaar. Als lichtgewicht heb je niets te zoeken in de Hel van het Noorden en dat zorgt ervoor dat een pak renners deze klassieker links laat liggen. Voor de grote motoren met een stevige carosserie zoals Filippo Ganna is het dan weer een unieke kans om een Monument te winnen. In Compiègne staan een pak renners uit de Ronde van Vlaanderen aan de start, aangevuld met een aantal nieuwe namen.